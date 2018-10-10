تحت تهديد السلاح... الجيش الإسرائيلي يحتجز 100 لاعب وإداري فلسطيني في استاد "الخضر"

احتجزت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، 100 لاعب وإداري في استاد "الخضر"، جنوب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، لمدة ساعة، وحققت معهم تحت تهديد السلاح.

وأضاف شاهد العيان، "قال الجيش الإسرائيلي إنه يمنع على من داخل الاستاد الخروج، إذ من الممكن أن يطلق الجيش النار، وذلك لقيام القوات الإسرائيلية بتدريبات في المكان".

وتابع "وبعد مضي نحو ساعة، انسحبت القوات من المكان، وأفرجت عن من هم داخل الاستاد، وسمحت لهم بالحركة".

يذكر أن استاد "الخضر" يتعرض بشكل متكرر لاقتحامات من قبل الجيش الإسرائيلي.