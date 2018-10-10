الصين تهدي سوريا 800 محولة كهرباء

وبحسب "سانا"، فقد وصلت إلى مرفأ اللاذقية اليوم 800 محولة كهرباء باستطاعات مختلفة وكابلات كهربائية بطول 60 كم مقدمة كمنحة من جمهورية الصين الشعبية إلى سوريا.

© AP Photo / Gabriel Chaim الصين تعلن استعدادها المشاركة في إعادة إعمار سوريا بدون شروط مسبقة

وقال القائم بالأعمال الصينية في سوريا ناشون يانغ، "إن الصداقة والود بين سوريا والصين متينة جدا وتثبتت جذورها في أعماق التاريخ ونحن نثمّن ونقيّم هذه الصداقة ونتعاطف مع معاناة الشعب السوري الذي يواجه الإرهاب خلال السنوات الماضية".

وأكد يانغ أن الصين ستستمر في هذا الطريق وستبذل الجهود الإضافية لتطوير العلاقة والصداقة في المستقبل وستفعل ما يجب عليها فعله في مساعدة الشعب السوري.

وأشار نضال قرموشي معاون وزير الكهرباء السوري إلى أن المنحة المقدمة من الصين تعبر "عن الموقف الصيني المؤيد لسوريا في حقها المشروع بالدفاع عن نفسها وشعبها في مواجهة الإرهاب مؤكدا أهمية وصول المحولات الكهربائية والكابلات في ظل الطلب المتزايد على الطاقة بعد إعادة الأمن والاستقرار لعدد كبير من المناطق وانطلاق أعمال إعادة الإعمار والتأهيل".

فيما أوضح نزيه معروف مدير كهرباء اللاذقية أن 118 حاوية وصلت اليوم إلى مرفأ اللاذقية تضم مجموعة من محولات كهرباء بمختلف الاستطاعات ومحولات توزيع إضافة إلى الكابلات كمساعدة من جمهورية الصين إلى سوريا لافتا إلى أنها وصلت في الوقت المناسب لأهميتها في مرحلة إعادة الإعمار والتأهيل ولا سيما أن قطاع الكهرباء في سوريا تعرض لخسائر كبيرة خلال السنوات الماضية جراء الاعتداءات الإرهابية.

وأكد معروف أن هذه المعدات ستساعد في تأمين الكهرباء بشكل أفضل خلال فصل الشتاء القادم وتحسن واقع الشبكة الكهربائية ومعالجة ضعف التوتر في عدد كبير من المناطق مبينا أنها ذات نوعية فنية جيدة وستستخدم في تركيب مراكز تحويل جديدة من شأنها تحسين واقع الكهرباء.