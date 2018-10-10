رغم الأزمة الخليجية... قطر تتخذ قرارا جديدا مع إيران

رغم الأزمة الخليجية التي بدأت، في الخامس من يونيو/ حزيران، من العام الماضي، وتطورها بمرور الوقت، تعمد قطر بشكل مستمر على تعزيز التعاون مع إيران.

دبي — سبوتنيك. بحثت غرفة قطر مع وفد تجاري إيراني تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، في قطاعات الأغذية والزراعة والبناء والصناعة والملاحة.

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ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ، إلى أن الفترة الماضية شهدت تطورا ملحوظا على مستوى حجم الاستثمارات في البلدين.

يذكر، أن الأزمة الخليجية أدت إلى تحسين العلاقات بين قطر وإيران، لاسيما وأن طهران فتحت مجالها الجوي، فورًا، أمام الطائرات القطرية، بعد أن أغلقت الدول المقاطعة الأبواب أمام الدوحة. كما أنها أرسلت إلى قطر المواد الغذائية وغيرها من السلع.

وفي المقابل، أعادت قطر علاقاتها الدبلوماسية بالكامل مع إيران، التي تشاركها في حقل ضخم للغاز الطبيعي.