رغم الأزمة الخليجية... قطر تتخذ قرارا جديدا مع إيران

دبي — سبوتنيك. بحثت غرفة قطر مع وفد تجاري إيراني تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، في قطاعات الأغذية والزراعة والبناء والصناعة والملاحة.
يذكر، أن الأزمة الخليجية أدت إلى تحسين العلاقات بين قطر وإيران، لاسيما وأن طهران فتحت مجالها الجوي، فورًا، أمام الطائرات القطرية، بعد أن أغلقت الدول المقاطعة الأبواب أمام الدوحة. كما أنها أرسلت إلى قطر المواد الغذائية وغيرها من السلع.
وفي المقابل، أعادت قطر علاقاتها الدبلوماسية بالكامل مع إيران، التي تشاركها في حقل ضخم للغاز الطبيعي.
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