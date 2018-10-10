ارتفاع عدد ضحايا فيضانات نيجيريا إلى 199 قتيلا

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في نيجيريا، اليوم الأربعاء، أن عدد قتلى الفيضانات التي اجتاحت مناطق كبيرة في وسط وجنوب البلاد بلغ 199، ليتضاعف بذلك العدد مقارنة معه قبل نحو ثلاثة أسابيع.

والفيضانات شبه السنوية، التي تفاقمت بسبب سوء البنية التحتية وضعف التخطيط، هي الأسوأ منذ عام 2012 عندما لقي ما لا يقل عن 363 شخصا حتفهم، بحسب "رويترز".

© AFP 2018 / PAUL ELLIS ارتفاع عدد قتلى فيضانات كيرالا الهندية إلى 400 شخص

وأفادت الوكالة بأن فيضانات هذا العام ضربت ثلث ولايات البلاد البالغ عددها 36، منذ أواخر أغسطس/ آب وأثرت على 1.92 مليون شخص وشردت أكثر من 560 ألفا منهم.

وذكرت الوكالة أن موسم الأمطار في نيجيريا يقترب من نهايته غير أن انحسار المياه قد يستغرق وقتا، مضيفة أن هناك احتياجات إنسانية ملحة ومخاطر كبيرة من انتشار أمراض مثل الكوليرا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث ساني داتي بعد أن هطلت أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية "بناء على البيانات المتاحة فقد لقي 100 شخص حتى الآن حتفهم في عشر ولايات".

وذكر أن حالة كارثة وطنية أعلنت في أربع ولايات هي كوجي والنيجر وأنامبرا والدلتا، الأمر الذي يعني أن الحكومة الاتحادية في نيجيريا هي التي تتولى عمليات البحث والإنقاذ وإعادة توطين الضحايا في المناطق المنكوبة التي تقع في وسط وجنوب البلاد.