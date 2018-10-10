ارتفاع عدد ضحايا فيضانات نيجيريا إلى 199 قتيلا

والفيضانات شبه السنوية، التي تفاقمت بسبب سوء البنية التحتية وضعف التخطيط، هي الأسوأ منذ عام 2012 عندما لقي ما لا يقل عن 363 شخصا حتفهم، بحسب "رويترز".
وذكرت الوكالة أن موسم الأمطار في نيجيريا يقترب من نهايته غير أن انحسار المياه قد يستغرق وقتا، مضيفة أن هناك احتياجات إنسانية ملحة ومخاطر كبيرة من انتشار أمراض مثل الكوليرا.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث ساني داتي بعد أن هطلت أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية "بناء على البيانات المتاحة فقد لقي 100 شخص حتى الآن حتفهم في عشر ولايات".
وذكر أن حالة كارثة وطنية أعلنت في أربع ولايات هي كوجي والنيجر وأنامبرا والدلتا، الأمر الذي يعني أن الحكومة الاتحادية في نيجيريا هي التي تتولى عمليات البحث والإنقاذ وإعادة توطين الضحايا في المناطق المنكوبة التي تقع في وسط وجنوب البلاد.
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