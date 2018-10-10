زلزال بقوة 7.0 درجات يضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، عن وقوع زلزال شدته 7.0 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل بابوا -غينيا الجديدة.

© AFP 2018 / Kazuhiro Nogi متى وأين سيحدث الزلزال الأقوى في هذا القرن

موسكو — سبوتنيك . ووفقا لعلماء الزلازل، فقد وقع مركز الهزات الارتدادية على بعد 124 كيلومترا شرق مدينة كيمبي، الواقعة في الشمال الشرقي من البلاد.

وكانت بؤرة الزلزال على عمق 39.5 كيلومتر.

وحتى الأن لم يرد بيانات عن أي إصابات أو أضرار.

ولم يصدر تحذير على الفور من أمواج مد عاتية "تسونامي".