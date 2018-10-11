تسجيل
02:15 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    الكونغرس الأمريكي

    على خلفية قضية خاشقجي... الكونغرس ينتظر قرار ترامب لفرض عقوبات على الرياض

    © AP Photo /
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    طلبت قيادة لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن يقرر ما إذا كان سيفرض عقوبات على المملكة العربية السعودية بسبب احتمال مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

    واشنطن — سبوتنيك. وجاء في رسالة إلى ترامب، وقعها رئيس اللجنة بوب كوركر ونائبه روبرت مينينديز: "نطالب، بأن تقرروا فرض العقوبات وفقا لقانون "ماغنيتسكي" بخصوص أي شخص أجنبي مسؤول عن مثل هذه الانتهاكات [حقوق الإنسان]. أما فيما يتعلق بالسيد خاشقجي. نحن نتوقع، عند اتخاذ القرار، أن تنظروا في جميع المعلومات ذات الصلة بما في ذلك ما يتعلق بكبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية".

    جمال خاشقجي
    © AP Photo / Virginia Mayo
    ماذا دار في مكالمة صهر ترامب وبن سلمان حول اختفاء خاشقجي
    ووفقا لما يسمى بقانون "ماغنيتسكي" للفساد، ينبغي على الرئيس الأمريكي، بناء على طلب اللجنة، أن يبلغ عما إذا كان يرى أنه من الضروري فرض عقوبات على بعض المسؤولين الأجانب بسبب الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان. ويتم منح الرئيس 120 يوما من لحظة الطلب من مجلس الشيوخ.

    وفي وقت سابق، أعلن وزير الطاقة الأمريكي السابق، إرنست مونيز، أنه قرر تعليق دوره الاستشاري في مشروع مدينة "نيوم" الاقتصادية السعودية لحين معرفة مزيد من المعلومات عن الصحفي جمال خاشقجي.

    ووفقا لوكالة "رويترز"، أعلن مونيز الذي عمل في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قراره في بيان.

    وكان مونيز واحدا من 18 شخصا يشرفون على مشروع "نيوم" الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار.

    واختفى خاشقجي (59 عاماً) الأسبوع الماضي بعدما دخل القنصلية السعودية في إسطنبول ولكنه لم يخرج، ونفت القنصلية السعودية احتجاز خاشقجي، وأكدت أنه خرج من القنصلية.

    وأعلنت السلطات التركية أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في القضية، مطالبة القنصلية السماح لها بتفتيش مبنى القنصلية.

    كما طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية بإثبات خروج خاشقجي من قنصليتها في إسطنبول، مؤكدا أنه لا يمكن للجانب السعودي التملص من مسؤولية اختفاء خاشقجي بمجرد القول أنه خرج من القنصلية.

    وعرف خاشقجي، في الآونة الأخيرة، بكتاباته وتصريحاته الناقدة لسياسات السعودية منذ أن أصبح الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، ومنذ بدأ التحالف بقيادة السعودية تنفيذ عمليات عسكرية في اليمن، وتشديد الحصار على وسائل الإعلام وموجة الاعتقالات التي طالت العديد من الناشطات والنّشطاء منذ شهر أيار/ مايو الماضي.

    انظر أيضا:

    وزير الطاقة الأمريكي السابق يعلق عمله في "نيوم" بسبب اختفاء خاشقجي
    ماذا دار في مكالمة صهر ترامب وبن سلمان حول اختفاء خاشقجي
    ترامب يعلن أولى خطواته في أزمة خاشقجي ويريد دعوة خطيبته للبيت الأبيض
    في غضون 48 ساعة... تصريح إماراتي حول "كشف الطرف الذي اختطف خاشقجي"
    نائب الرئيس الأمريكي: قد نرسل فريق تحقيقات إلى تركيا للمساعدة في قضية اختفاء خاشقجي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, قضية خاشقجي, عقوبات, الكونغرس, مجلس الشيوخ, جمال خاشقجي, دونالد ترامب, السعودية, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    ساعية بريد من كالينينغراد، 2016
    لا المطر ولا الثلج يشكلان عائقا أمام ساعيات البريد
    اشتريلي مثلها!
    واو "كلاشنيكوف"...اشتريلي مثله
    نتائج 3 أعوام من العملية العسكرية الروسية في سوريا
    نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا بعد ثلاثة أعوام من انطلاقها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك