بومبيو يعلن شرط واشنطن لتمويل إعادة إعمار سوريا

صرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة لن تمول إعادة إعمار سوريا طالما أن القوات الإيرانية أو المدعومة من إيران لم تُغادر بشكل نهائي.

© Sputnik . Mikhael Klimentyev الأسد: الغرب لن يشارك في إعادة إعمار سوريا

وتطرق بومبيو إلى الوضع الجديد على الأرض الذي "يتطلب إعادة تقييم مهمة أميركا في سوريا". ففي وقت تشكل هزيمة تنظيم " داعش " الهدف الأول، إلا أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تريد أيضا "أن تخرج القوات الإيرانية أو المدعومة إيرانيا من سوريا".

وقال بومبيو "إذا لم تضمن سوريا الانسحاب الكامل للقوات المدعومة إيرانيا، فهي لن تحصل على دولار واحد من الولايات المتحدة لإعادة الإعمار"، بحسب "فرانس برس".

يذكر أن الرئيس السوري، بشار الأسد، قد صرح في وقت سابق بأن الغرب لن يشارك في إعادة إعمار سوريا، لأنهم "لا يعطون ويأخذون فقط".

وأضاف "نحن لن نسمح لهم بذلك، ولدى سوريا ما يكفي من القوة لإعادة إعمار البلاد".