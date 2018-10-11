واشنطن تأمل بإطلاق سراح القس الأمريكي المحتجز في تركيا قريبا

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، عن أمله في أن تفرج تركيا قريبا عن القس الأميركي أندرو برونسون الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية وأثارت قضيته أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة.

والجلسة المقبلة لمحاكمة برونسون مقررة في 12 تشرين الأول/أكتوبر في مدينة أزمير التركية.

© Sputnik . Michael klementev أردوغان: واشنطن حددت لتركيا مهلة للإفراج عن القس الأمريكي

ووفقا لـ"فرانس برس"، قال بومبيو أمام المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي "يحدوني الأمل الكبير بأن يتمكن القس برونسون وزوجته قريبا من العودة إلى الولايات المتحدة".

وقد يحكم على برونسون بالسجن حتى 35 عاما، بتُهم التجسس وأنشطة "إرهابية"، وهي اتهامات يرفضها جملة وتفصيلا.

وكانت محكمة تركية ردت في آب/أغسطس طلبا جديدا لرفع الإقامة الجبرية التي فرضت في 25 تموز/يوليو على القس برونسون، الذي كان قبل ذلك موقوفا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016.

وأثار اعتقاله سنة ونصف السنة ثم وضعه في الإقامة الجبرية تحت المراقبة في تركيا، أزمة دبلوماسية حادة بين تركيا والولايات المتحدة.

وقد فرضت واشنطن مجموعة من العقوبات على تركيا التي ردت بتدابير مماثلة بسبب هذه القضية.