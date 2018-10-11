لوغانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها ثلاث مرات في يوم واحد

لوغانسك — سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية لوكالة " نوفوستي" اليوم الخميس 11 أكتوبر / تشرين الأول:"القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة ثلاث مرات خلال الـ24 الساعة الماضية، باستخدام أسلحة عربات مدرعة وقاذفات قنابل يدوية وأسلحة خفيفة".

© Sputnik . Dan Levy القوات الأوكرانية تنتهك نظام وقف اطلاق النار في لوهانسك

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشرطة، أن مواقع الشرطة الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية ــ كالينوفكا، لوزوفويه، سميلويه.

وقال بيان المكتب الصحفي: "وفقا للمعطيات الأولية، ليس هناك إصابات بين المدنيين".

وأعلنت مجموعة الاتصال الثلاثية، الخاصة بتسوية النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا، عن هدنة "مدرسية" جديدة في منطقة النزاع اعتبارا من 29 أغسطس / آب المنصرم، وهي المحاولة الرابعة لأطراف النزاع لإحلال السلام في المنطقة منذ بداية العام.

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت، في شهر أبريل / نيسان من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير / شباط، من نفس العام، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، التي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.