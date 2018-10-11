طاقم محطة الفضاء الدولية ينفذ هبوطا اضطراريا في كازاخستان (فيديو)

ويحمل صاروخ "سويوز إم إس-10" على متنه الرائدين الروسي أليكسي أوفيتشكين والأمريكي نيك هيغ.
ووفقا لمصدر "سبوتنيك"، فإن الطاقم سينفذ هبوطا اضطراريا في كازاخستان، مشيرا إلى أن حادث صاروخ "سويوز" وقع بعد انفصال المرحلة الأولى من الصاروخ، خلال عمل المرحلة الثانية.
وقد توقف البث التلفزيوني بعد بضع دقائق من انطلاق الصاروخ ولم يتم استئنافه.
Failure during #SoyuzMS10 launch https://t.co/VHUmlF7WmE pic.twitter.com/abEsNgEnOm via @LaunchStuff— Liveuamap (@Liveuamap) October 11, 2018
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