طاقم محطة الفضاء الدولية ينفذ هبوطا اضطراريا في كازاخستان (فيديو)

أعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" عن حدوث عطل للصاروخ الحامل "سويوز إم إس -10" الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية.

ويحمل صاروخ "سويوز إم إس-10" على متنه الرائدين الروسي أليكسي أوفيتشكين والأمريكي نيك هيغ.

ووفقا لمصدر "سبوتنيك"، فإن الطاقم سينفذ هبوطا اضطراريا في كازاخستان، مشيرا إلى أن حادث صاروخ "سويوز" وقع بعد انفصال المرحلة الأولى من الصاروخ، خلال عمل المرحلة الثانية.

وقد توقف البث التلفزيوني بعد بضع دقائق من انطلاق الصاروخ ولم يتم استئنافه.