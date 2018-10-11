طاقم "سويوز إم إس-10" يهبط في كازاخستان وأجهزة الإنقاذ تتوجه إلى المكان

وصرح المصدر للوكالة ": "مركبة الفضاء هبطت في سهول كازاخستان، وأفراد الطاقم تواصلوا مع هيئات قاعدة الفضاء".
كما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن طائرات الإنقاذ تتوجه إلى موقع الهبوط المفترض، مؤكدة أن أفراد طاقم "سويوز" في حالة صحية جيدة.
وأفادت الأنباء، في وقت سابق، أن عطلا حدث في الصاروخ الحامل "سويوز إم إس —10" الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية.
Failure during #SoyuzMS10 launch https://t.co/VHUmlF7WmE pic.twitter.com/abEsNgEnOm via @LaunchStuff— Liveuamap (@Liveuamap) October 11, 2018
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