طاقم "سويوز إم إس-10" يهبط في كازاخستان وأجهزة الإنقاذ تتوجه إلى المكان

قال مصدر في مجال الصواريخ الفضائية لوكالة "سبوتنيك" إن طاقم "سويوز إم إس-10" هبط في كازاخستان، وتم الاتصال برائدي الفضاء الروسي أليكسي أوفيتشكين ونيك هيغ.

وصرح المصدر للوكالة ": "مركبة الفضاء هبطت في سهول كازاخستان، وأفراد الطاقم تواصلوا مع هيئات قاعدة الفضاء".

كما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن طائرات الإنقاذ تتوجه إلى موقع الهبوط المفترض، مؤكدة أن أفراد طاقم "سويوز" في حالة صحية جيدة.

وأفادت الأنباء، في وقت سابق، أن عطلا حدث في الصاروخ الحامل "سويوز إم إس —10" الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية.