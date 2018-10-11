ماكرون يستقبل ولي عهد أبو ظبي لبحث قضايا الشرق الأوسط الثلاثاء المقبل

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب صحيفة "لوفيغارو" التي نقلت الخبر عن الإيليزيه، سيتطرق ماكرون مع ولي عهد أبو ظبي لقضايا المنطقة بهدف العمل بين الطرفين من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

© AFP 2018 / Ludovic Marin ماكرون من أبو ظبي: انتصرنا ونهاية "داعش" باتت قريبة

وفي هذا الصدد قال الإيليزيه: "الزيارة ستكون مناسبةً لتعميق الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتعليمية، كما ستكون مناسبةً للتطرق لقضايا المنطقة بهدف العمل سويا من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا".

وقالت لوفيغارو إن ماكرون وولي العهد سيزوران سويا معهد العالم العربي في باريس لحضور معرض "المدن الألفية".

ووفقا لموقع صحيفة "البيان" الإماراتية، شهدت العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا، تطورا كبيرا، خلال الأعوام الماضية، في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتبادل التجاري والاستثمارات، والطاقة المتجددة والنووية والنفطية، والدفاع والأمن، والتربية والثقافة.

وفي المجال الاقتصادي تعد دولة الإمارات المنفذ التجاري الرئيسي بالنسبة إلى فرنسا في منطقة الخليج العربي، حيث يوجد في دبي ما يزيد عن 600 شركة فرنسية من الشركات المتوسطة.

ومن حيث حجم التبادل التجاري مع فرنسا، تأتي الإمارات في المرتبة الثانية بين دول المنطقة بعد المملكة العربية السعودية؛ وتتصدر قائمة دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للمبيعات الفرنسية، حيث تحتل الحيز الأكبر بنسبة 42 بالمئة.

وتمثل الاستثمارات الإماراتية وحدها 45 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول الشرق الأوسط في فرنسا، علماً بأن حوالي خمسين شركة في فرنسا مملوكة بشكل كلي أو جزئي من قبل رجال أعمال إماراتيين.

كما شهدت العلاقات بين الإمارات وفرنسا في مجال الدفاع والتعاون العسكري تطوراً ملحوظاً، وذلك ضمن مرجعية اتفاقيات الدفاع والتعاون المبرمة بين البلدين.