"طيران سنغافورة" تطلق اليوم أطول رحلة في العالم إلى نيويورك

تطلق شركة طيران سنغافورة، اليوم، أطول رحلة في العالم على متن طائرة أيرباص الحديثة طراز أي350-900 (فائقة بعيدة المدى)، وذلك في رحلة مباشرة من الجزيرة الآسيوية إلى نيويورك، شرقي الولايات المتحدة.

القاهرة — سبوتنيك. وأعلنت الشركة أنّها أول خطوط جوية تستخدم هذا الطراز الجديد من أيرباص في رحلة مماثلة، التي يتوقع أن تطير فوق اليابان وآلاسكا ودائرة القطب الشمالي وكندا، قبل أن تصل إلى نيويورك.

© REUTERS / Edgar Su حكومة سنغافورة تهدي مواطنيها 511 مليون دولار

ويفترض أن تنطلق الرحلة الساعة 23.35 بالتوقيت المحلي (15.35 غرينيتش) على أن تصل إلى نيويورك في اليوم التالي السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (19.00 غرينيتش).

كذلك أعلنت الخطوط الجوية عن عزمها إطلاق رحلات مباشرة إلى لوس أنجلوس في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر، وإلى سان فرنسيسكو في 28 منه.

وكانت الشركة شغلت نفس الرحلة في السابق ما بين عامي 2004 و2013 على طراز أقدم هو أي340-500 ولكنها اضطرت إلى إيقاف الرحلات بسبب تكلفة تشغيلها العالي بسبب صرف الوقود.

وستغطي الرحلة أكثر من 15000 كلم في أقل من 19 ساعة طيران، وهي أطول مدة طيران في العالم، إذ تعتبر أطول الرحلات في الوقت الحالي هي رحلة كوانتاس الأسترالية من بيرث إلى لندن (17 ساعة)، والقطرية من أوكلاند إلى الدوحة (17.5 ساعة).

يذكر أن أيرباص صممت طراز أي350-900 (فائقة بعيد المدى) لكي تحل مكان طائرة بوينغ 777 الشهيرة، خصوصا أن الطراز الجديد يستخدم وقوداً أقل بـ25 بالمئة من منافسه الأمريكي.