إيران توضح حقيقة قطع المياه عن جارتها العراق

نفت إيران الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام أخيرا عن قيام طهران بقطع المياه عن العراق.

وفي بيان لها فندت وزارة الزراعة الإيرانية هذا الخبر، وأوضحت فيه أن ترشيد وإدارة استهلاك المياه يعد من السياسات الاستراتيجية لوزارة الزراعة، "ولتحقيق هذا المهم تنفذ الوزارة مشاريع مختلف لزيادة مردودية الري من موارد المياه الداخلية."

© REUTERS / Essam al-Sudani العراق وإيران يناقشان وضع حلول جذرية لأزمة المياه

وأشارت الوزارة الإيرانية إلى أن تنفيذ 3 مشاريع كبرى لإحياء سهول خوزستان وايلام بمساحة 550 ألف هكتار، إضافة إلى نقل المياه بالأنابيب إلى 46 ألف هكتار من أراضي سهل سيستان ومشروع إنشاء الشبكات الفرعية للري والبزل في محافظات غرب وشمال غرب البلاد بمساحة 237 ألف هكتار، باعتبارها من المشاريع البارزة لوزارة الزراعة لترشيد استهلاك المياه وزيادة المردودية.

ولفت البيان الذي نقلته وكالة أنباء "فارس" إلى أنه نظرا لسعة نطاق المشاريع والحجم الضخم للاعتمادات المطلوبة، فقد وافق قائد الثورة على اقتراح الحكومة بتأمين تمويل هذه المشاريع من موارد صندوق التنمية الوطنية.

كما فندت وزارة الزراعة الإيرانية بشدة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام نقلا عن مساعد وزير الزراعة في شؤون المياه والتربة بشأن قطع المياه عن العراق.

وكان نائب السفير الإيراني في العراق موسى طباطبائي قد أكد، أمس الأربعاء، عدم صحة الخبر المنسوب إلى مساعد وزير الزراعة الإيراني بقطع المياه عن العراق.