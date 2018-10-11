رئيس الوزراء البريطاني الأسبق: يجب حل قضية خاشقجي... وإلا

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، اليوم الخميس، إن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي مقلق للغاية ويتناقض مع الإصلاحات التي يدعمها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال بلير في منتدى (رويترز نيوز ميكر) في لندن: "لا يوجد أدنى شك في أنه، كما أوضحت الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية، وضع مقلق للغاية"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف: "أعلم أن الحكومة السعودية أصدرت نفيا قويا جدا، لكن يتعين التحقيق في الأمر وتوضيحه كما ينبغي (…) يجب حل القضية وإلا فإنها تتعارض تماما مع عملية التحديث".

وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، قال إنه اجتمع بالسفير السعودي لدى بريطانيا، للحصول على "أجوبة فورية" حول اختفاء الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي

وقال وزير الخارجية البريطاني عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "التقيت للتو بالسفير السعودي للحصول على أجوبة فورية حول جمال خاشقجي"، على حد تعبيره.

وصرح المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوين صموئيل، أن حكومة بلاده تعمل على التحقق من الوقائع التي تحيط بحادثة اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، بما في ذلك الحكومة السعودية.

© REUTERS / REUTERS وزير الطاقة الأمريكي السابق يعلق عمله في "نيوم" بسبب اختفاء خاشقجي

وقال صموئيل عند سؤاله من قبل CNN بالعربية عن القضية: "هذه مزاعم خطيرة جدا. نحن على دراية بما ورد أخيرا في التقارير الإعلامية، ونعمل عاجلا — بما في ذلك مع الحكومة السعودية — للتحقق من الوقائع".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط، قائلا: إن بريطانيا "تتطلع قُدُما للاطلاع على نتائج التحقيق الذي تجريه تركيا"، حسب تعبيره.

وما زال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أنه قد قُتل، ولكن لم تتمكن "سبوتنيك" من التحقق بشكل مستقل من صحة تلك التقارير.