بوتين: روسيا تأمل أن تكون إعادة إعمار سوريا مهمة مشتركة للمجتمع الدولي بأكمله

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تأمل بأن تصبح عملية إعادة إعمار سوريا مهمة مشتركة للمجتمع الدولي.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين خلال مراسم تسليم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب: "على جدول الأعمال حاليا انتعاش الاقتصاد المدمر والبنية التحتية وعودة ملايين اللاجئين إلى وطنهم، الأمر الذي سيقلل من عبء الهجرة في العديد من البلدان الأوروبية. نتوقع أن تكون مساعدة السوريين على حل هذه القضايا مهمة مشتركة للمجتمع الدولي".

© REUTERS / AARON P. BERNSTEIN بومبيو يعلن شرط واشنطن لتمويل إعادة إعمار سوريا

صرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ، أمس الأربعاء، بأن الولايات المتحدة لن تمول إعادة إعمار سوريا طالما أن القوات الإيرانية أو المدعومة من إيران لم تُغادر بشكل نهائي.

وأعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في وقت سابق، أن بلادها لن تشارك في عملية إعادة الإعمار في سوريا والعراق، ما لم يتحقق حل سياسي للأزمات السياسية والأمنية في البلدين، وعودة الاستقرار إليهما.

ومن ناحيته فقد أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، بأن الغرب لن يشارك في إعادة إعمار سوريا، لأنهم "لا يعطون، ويأخذون فقط".