بوتين: محاربة الإرهاب بما في ذلك في سوريا أولوية مطلقة لروسيا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تعتبر محاربة الإرهاب، بما في ذلك في سوريا، مهمة أولوية مطلقة.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين خلال مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء:"بالطبع، من بين أهم أولوياتنا محاربة الإرهاب الدولي بلا هوادة، وهذا النهج المبدئي بالذات تتبعه روسيا في تسوية الأزمات الإقليمية الحادة — بما في ذلك الأزمة السورية".

© Sputnik . Sergey Guneev بوتين: يجب توسيع إمكانيات نظام مكافحة الإرهاب والتطرف بأكمله

وتابع الرئيس: "بدعم حازم من قبلنا تم إلحاق ضربة ساحقة للإرهاب الدولي في سوريا، للحفاظ على الدولة".

وأكد الرئيس الروسي أنه: "عملنا بنشاط مع شركائنا في محادثات أستانا على تشكيل لجنة دستورية مشتركة في سوريا".

وشكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق خلال افتتاحه للأكاديمية العسكرية الروسية "بطرس الأكبر" الموجودة في إحدى ضواحي موسكو، القوات المسلحة الروسية على عملياتها الناجحة ضد الإرهاب في سوريا، ومشيرا إلى أن الجنود والضباط تصرفوا بشكل فعال ومهني وساهموا في هزيمة أخطر مجموعة إرهابية.