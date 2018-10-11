إسرائيل تدمر نفقا تحت الحدود مع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية دمرت، اليوم الخميس، نفقا حفرته حركة "حماس" لاستخدامه في شن هجمات ضد إسرائيل.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي "في الساعات القليلة الماضية حيدت قواتنا نفق هجمات إرهابية خاصا بمنظمة حماس الإرهابية اخترق إسرائيل من وسط قطاع غزة"، بحسب "رويترز".

© AP Photo / Adel Hana إسرائيل تتوسل لـ"حماس"

ولم تعلق "حماس"، التي خاضت ثلاث حروب مع إسرائيل في السنوات العشر الماضية، على بيان الجيش الإسرائيلي.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس للصحفيين في مؤتمر صحفي بالهاتف إن النفق امتد 200 متر في الأراضي الإسرائيلية.

واستخدم المسلحون الفلسطينيون أنفاقا في مهاجمة القوات الإسرائيلية في حرب عام 2014. ومنذ ذلك الوقت تطور إسرائيل تكنولوجيا لاكتشاف الأنفاق كما تقيم جدارا عازلا تحت الأرض تقول إنه سينهي خطر الأنفاق بحلول عام 2019.