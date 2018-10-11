إسرائيل تدمر نفقا تحت الحدود مع غزة

وقال بيان للجيش الإسرائيلي "في الساعات القليلة الماضية حيدت قواتنا نفق هجمات إرهابية خاصا بمنظمة حماس الإرهابية اخترق إسرائيل من وسط قطاع غزة"، بحسب "رويترز".
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس للصحفيين في مؤتمر صحفي بالهاتف إن النفق امتد 200 متر في الأراضي الإسرائيلية.
واستخدم المسلحون الفلسطينيون أنفاقا في مهاجمة القوات الإسرائيلية في حرب عام 2014. ومنذ ذلك الوقت تطور إسرائيل تكنولوجيا لاكتشاف الأنفاق كما تقيم جدارا عازلا تحت الأرض تقول إنه سينهي خطر الأنفاق بحلول عام 2019.
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