أول رد من السعودية على دعوة وزير الخارجية الإيراني للحوار

رد السفير السعودي في عمان الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، على دعوة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للحوار مع بلاده ومد يد طهران لبناء منطقة قوية، بالقول إنّ على طهران أن "تكف يدها عن التدخل في الشؤون العربية بدلا من مدها للحوار".

وقال السفير ابن تركي آل سعود في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نحن نقول لإيران: لا تمدوا يدكم، كفّوا يدكم ونحن نرضى بهذا، كفوا عن التدخل في شؤوننا، كفوا يدكم عن التدخل في الشؤون العربية".

وتابع الدبلوماسي السعودي "نحن لا نخاف من مد اليد، ولكن أن تكون في هذه اليد قنبلة يدوية، فنحن نتجنبها، أنا لا أريد أن يمدوا يدهم لنا فوق الطاولة، ومن تحت الطاولة يضربون من تحت الحزام".

© Sputnik . Ramil Sitdikov ظريف يغرد للسعودية ويدعوها لبناء منطقة قوية

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كتب على صفحته في موقع "تويتر" تغريدة عن مد يد العون لمن وصفهم بجيرانه السعوديين.

وكتب ظريف في التغريدة "ما قاله ترامب في أن السعوديين غير قادرين على البقاء أسبوعين من دون دعم الجيش الأمريكي ومواصلته إذلالهم على الدوام، هو نتيجة لتوهمهم في أن ضمان الأمن يمكن أن يفوض للآخرين من الخارج، نحن من جديد نمد يد الصداقة إلى جيراننا ونقول لهم تعالوا لنبني منطقة قوية وأن نضع حدا لجنون العظمة الأمريكية"، وفقا لوكالة "فارس".

وأرفق ظريف التغريدة بصورة اللقاء التي أثارت ضجة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي تظهر قيام ترامب برفع لوحة قرب وجه بن سلمان سجل عليها الصفقات التسليحية بين السعودية وأمريكا، وحديثه بافتخار عن دور البترودولار السعودي في ازدهار الاقتصاد الأمريكي.