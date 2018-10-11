جاويش أوغلو: سنعلن أمام العالم الحقائق التي تظهر في تحقيقات اختفاء خاشقجي

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستعلن أمام العالم كله الحقائق التي تظهر في تحقيقات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأشار الوزير التركي إلى أن أنقرة ترغب في التعاون مع الرياض في قضية اختفاء الصحفي السعودي خاشقجي "ولكن على الرياض أن تتبادل هذه الرغبة مع تركيا".

عبر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن رغبة بلاده في التعاون مع المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق باختفاء الصحفي جمال خاشقجي، بالقنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية. بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول".

© Sputnik . Michael Klimentyev أردوغان ينتقد تصريحات السعودية حول قضية خاشقجي

وفي مؤتمر صحفي اليوم الخميس 11 تشرين الأول/ أكتوبر، عقب لقائه الرئيس العراقي برهم صالح، في العاصمة العراقية بغداد. كشف جاويش أوغلو عن أن النيابة العامة التركية أطلقت تحقيقا مكثفا وشاملا حول اختفاء خاشقجي.

وأشار إلى أن المؤسسات التركية تعمل سوية في هذا الإطار، بما في ذلك جهازي الاستخبارات والأمن.

وأضاف جاويش أوغلو: "نرغب في تعاون وثيق مع السعودية لأن هذه الحادثة وقعت في القنصلية العامة السعودية، وعلى الرياض أيضا أن تتعاون معنا".

وأردف الوزير التركي: "سنعلن أمام العالم الحقائق التي ستظهر في نتيجة هذه التحقيقات" المتعلقة باختفاء الصحفي السعودي.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السلطات التركية تحقق في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بشكل شامل ودقيق، مشددا على أن توضيحات السلطات السعودية بهذا الشأن غير مقنعة.

وفي تصريح لصحفيي جريدة "صباح" على متن الطائرة أثناء عودته من المجر، قال الرئيس التركي: "هل من الممكن أن تكون أنظمة المراقبة عاطلة عن العمل في قنصلية المملكة العربية السعودية، حيث وقع الحادث؟ إنهم قادرون على اصطياد الطائر أو البعوضة باستخدام الأنظمة الحديثة… من الخطأ استخلاص النتائج على أساس التخمين، لكننا قلقون. ونرى أن الولايات المتحدة قلقة أيضا".