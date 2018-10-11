في حفل أمريكي... السفير الإماراتي لدى واشنطن يجلس إلى جوار نظيره الإسرائيلي

ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، صباح اليوم الخميس، أن يوسف العتيبة، السفير الإماراتي في واشنطن، شارك نظيره الإسرائيلي، رون دريمر، في حفل لمنظمة داعمة لإسرائيل، واختار أن يجلس إلى جواره.

© REUTERS / ISSEI KATO مشاركة رسمية... علم إسرائيلي في الإمارات

ووصفت الصحيفة العبرية مشاركة السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، في حفل مفتوح للإعلام، أمس الأربعاء، في واشنطن، نظمته منظمة داعمة لإسرائيل، وجلوسه إلى جانب السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، رون درمر، المقرب من نتنياهو، بأنها دليل آخر على العلاقات الساخنة بين إسرائيل ودول الخليج.وقالت الصحيفة إن السفيرين، الإسرائيلي والإماراتي يعدان، من السفراء الأكثر تأثيرا في واشنطن، إذ تربطهما علاقات قوية مع إدارة ترامب.وجاء لقاء السفيرين أمس الأربعاء، في الاحتفال السنوي لمنظمة "المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي"، وهي منظمة محافظة داعمة لإسرائيل، مقرها واشنطن، وحضر الحفل كذلك وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي ألقى الخطاب المركزي.

وأوضحت الصحيفة أن السفير الإماراتي والسفير الإسرائيلي جلسا الواحد إلى جانب الآخر، مع العلم أن الحدث مفتوح للتغطية الإعلامية، وبذلك خالفا المألوف في العلاقات السرية الناشئة بين إسرائيل ودول الخليج، وهو اجتماع الأطراف خلف الكواليس، بعيدا عن الكاميرات.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن يوسف العتيبة التقى ببنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال زيارة الأخير إلى واشنطن، في شهر مارس/ آذار الماضي، وتبادلا أطراف الحديث، حيث يجمعهما العداء لإيران.