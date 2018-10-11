اختطاف أصغر ملياردير في القارة الأفريقية بتنزانيا

وبحسب البيان الصادر عن الشرطة فإن عملية الاختطاف تمت خلال ذهاب ديوجي لممارسة التمارين الصباحية في أحد فنادق المدينة، وفقا لـ"بي بي سي".
ويشغل محمد الديوجي منصب المدير التنفيذي لمجموعة "ميتال"التنزانية، التي تختص بالصناعات النسيجية والغذائية، وتأسست الشركة في السبعينيات من القرن الماضي من قبل والد محمد، وتعمل الشركة الآن في 6 دول أفريقية.
ويشغل محمد المركز الـ17 في ترتيب أغنياء أفريقيا، بحسب صحيفة "فوربس".
وقدرت الصحيفة ثروته بـ1.5 مليار دولار، وسمي بأصغر ملياردير في القارة.
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