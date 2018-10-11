اختطاف أصغر ملياردير في القارة الأفريقية بتنزانيا

أعلنت شرطة العاصمة التنزانية، دار السلام، أن مجهولين قاموا باختطاف رجل الأعمال والسياسي محمد ديوجي، الذي يعتبر الملياردير الأصغر في أفريقيا بحسب صحيفة "فوربس" الاقتصادية.

وبحسب البيان الصادر عن الشرطة فإن عملية الاختطاف تمت خلال ذهاب ديوجي لممارسة التمارين الصباحية في أحد فنادق المدينة، وفقا لـ"بي بي سي".

© Sputnik . Grigoriy Sysoyev اختطاف 7 مواطنين روس وأوكراني في نيجيريا

ولا تزال حتى الآن دوافع وأسباب الجريمة غير واضحة، في الوقت الذي ألقت فيه الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص للاشتباه بتورطهم في عملية الاخطاف، اثنان منهم أجانب.

ويشغل محمد الديوجي منصب المدير التنفيذي لمجموعة "ميتال"التنزانية، التي تختص بالصناعات النسيجية والغذائية، وتأسست الشركة في السبعينيات من القرن الماضي من قبل والد محمد، وتعمل الشركة الآن في 6 دول أفريقية.

ويشغل محمد المركز الـ17 في ترتيب أغنياء أفريقيا، بحسب صحيفة "فوربس".

وقدرت الصحيفة ثروته بـ1.5 مليار دولار، وسمي بأصغر ملياردير في القارة.