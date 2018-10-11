أنقرة: نواصل "مكافحة الإرهاب" شمالي العراق بالتعاون مع الحكومة الجديدة في بغداد

أكدت أنقرة أنها ستواصل مكافحة "الإرهاب" شمالي العراق، مشيرة إلى أنها تعتزم فتح قنصليتها في البصرة والموصل قريبا.

© REUTERS / UMIT BEKTAS تركيا: نواصل عملياتنا في شمال العراق وخصوصا بعد زيارة العبادي إلى أنقرة

أنطاكيا — سبوتنيك . أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، أن بلاده ستواصل مكافحة "الإرهاب" شمالي العراق ، مشيرا إلى أن بلاده تعتزم فتح قنصليتها في البصرة والموصل قريبا.

وقال تشاووش أوغلو بمؤتمر صحافي في بغداد، التي يزورها اليوم، "سنواصل مكافحة الإرهاب شمالي العراق بالتعاون مع الحكومة العراقية بعد تشكيلها"، مضيفا "كفاحنا ضد الإرهاب ليس اعتداء على وحدة أراضي العراق ونحن نحترم وحدة أراضيه وسلامته".

وأضاف أوغلو "سنفتتح قنصليتنا في البصرة والموصل مجددا".