إيران وتركيا تؤكدان مشاركتهما في مكافحة المخدرات والاتجار بالبشر

أكد وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، ونظيره التركي، سليمان سويلو، خلال لقائهما في أنقرة، اليوم الخميس، على المكافحة المشتركة لتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية.

© REUTERS / Alexander Zemlianichenko/Pool أردوغان يدعو أفريقيا لتحرك جديد مع تركيا

وبحسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، أشار رحماني فضلي، الذي يزور أنقرة لمدة يوم واحد، إلى التعاون الوثيق بين البلدين حول أمن الحدود، ومكافحة المخدرات، والاتجار بالبشر والبضائع، ومكافحة الإرهاب ، وقال إن التعاون بين البلدين في هذه المجالات يسير على ما يرام.

ووصف تطور العلاقات الثنائية كأولوية للبلدين في كل الظروف، وأشاد بتعاون تركيا الجيد مع إيران، قائلا إن الاجتماعات الجيدة بين المسؤولين والخبراء من الجانبين قد جرت، وسوف يستمر هذا التعاون.

وصرح وزير الداخلية الإيراني بأن القضايا الإقليمية يجب أن تعالج من جانب دول المنطقة، مؤكدا بأن إيران تعتبر تركيا دولة فعالة في هذا الصدد، ونأمل أن يسهم هذا اللقاء في تحسين العلاقات بين البلدين.

بدوره، قال وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو، إن خطوات مشتركة تم اتخاذها في العلاقات بين إيران وتركيا، بمسؤولية مشتركة ما، تمثل إنجازا جيدا للجانبين.