أهم وأبرز الجامعات الروسية في معرض الجامعات الروسية في لبنان(صور-فيديو)

انطلقت فعاليات معرض الجامعات الروسية في لبنان، اليوم الخميس، في قصر الأونيسكو في بيروت، تحت عنوان "التعليم في روسيا إنطلاقة لمستقبل رائع"، برعاية السفارة الروسية في لبنان ووزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية، لتعريف الطلاب اللبنانيين على أهم وأبرز الجامعات الروسية.

سبوتنيك. حضر حفل الإفتتاح السفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبكين، ورئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب ورئيس المركز الثقافي الروسي فاديم زايتشكوف ومدير عام وزارة التربية أحمد جمال وحشد من الشخصيات الأكاديمية.

تميز المعرض بحضور كثيف للطلاب من مختلف المدارس اللبنانية، للتعرف على الجامعات الروسية وعلى أبرز الاختصاصات التي تقدمها كل جامعة.

أهم وأبرز الجامعات الروسية في معرض الجامعات الروسية في لبنان © Sputnik . Zahraa al-Amir

أهم وأبرز الجامعات الروسية في معرض الجامعات الروسية في لبنان © Sputnik . Zahraa al-Amir

أهم وأبرز الجامعات الروسية في معرض الجامعات الروسية في لبنان © Sputnik . Zahraa al-Amir

أهم وأبرز الجامعات الروسية في معرض الجامعات الروسية في لبنان © Sputnik . Zahraa al-Amir

أهم وأبرز الجامعات الروسية في معرض الجامعات الروسية في لبنان © Sputnik . Zahraa al-Amir

أهم وأبرز الجامعات الروسية في معرض الجامعات الروسية في لبنان © Sputnik . Zahraa al-Amir 1 / 6 © Sputnik . Zahraa al-Amir أهم وأبرز الجامعات الروسية في معرض الجامعات الروسية في لبنان

يشارك في المعرض 18 جامعة روسية، وسيقام في عدة مناطق لبنانية، في عاليه، بعقلين، وفي بعلبك، على أن يختتم في البترون في الـ15 من أوكتوبر/تشرين الأول.

وبهذا الصدد يقول السفير الروسي ألكسندر زاسبكين لـ"سبوتنيك"، إن:" هذا المعرض مهم جدا لأنه سيرفع مستوى العلاقات ما بين لبنان وروسيا في هذا المجال".

مشيرا إلى أن هناك معلومات كافية عن عدد كبير من الجامعات الروسية في كل الإختصاصات ومن كل المناطق الروسية".

بدوره يقول رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب:" نحن لدينا ثقة بالمؤسسات الوطنية وبالمؤسسات الدولية وعلى رأسها المؤسسات التعليمية الروسية".

وأضاف أيوب لـ"سبوتنيك":" في الجامعة اللبنانية يوجد حوالي 250 أستاذ من خريجي جامعات الإتحاد السوفياتي وروسيا، في الفترة الأولى حاولنا أن نثبت العلاقات مع الجامعات الروسية من خلالهم وبفترة لاحقة من خلال أنشطة واتفاقيات مختلفة مع الجامعات الروسية".

وتابع أيوب:" اليوم الإتفاقيات تعني كل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، لدينا عدة كليات لديهم علاقات مباشرة ومميزة مع الجامعات في روسيا، كلية الحقوق والعلوم السياسية، كلية الآداب وكلية الزراعة ومركز اللغات والترجمة، وسيكون لدينا علاقات أكثر وأكثر مع الكليات الطبية، وفي الفنون من الممكن أن نخطي خطوات جريئة للغاية في هذا المجال".

وأشار أيوب إلى أن: "للجامعة اللبنانية علاقات مميزة مع الجامعات الروسية والعمل جار على تطويرها لما فيه مصلحة الإنسان في لبنان وفي روسيا".