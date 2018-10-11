ردا على عقوبات ترامب... خامنئي يدعو لاتخاذ قرارات عاجلة

ردا على عقوبات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على طهران، دعا آية الله علي خامنئي السلطات الثلاث في بلاده لاتخاذ قرارات جادة لحل المشاكل الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الإيرانيين.

ووفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا". جاء ذلك خلال استقبال خامنئي لرؤساء السلطات الإيرانية الثلاث، أمس الأربعاء، حول موضوع قضايا البلاد الاقتصادية والبحث عن السبل الكفيلة بمعالجة المشاكل القائمة في هذا المجال.

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وأشاد قائد الثورة الإيرانية باهتمام رؤساء السلطات الثلاث، وأعضاء المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لمشاركتهم الفاعلة في الاجتماعات والنقاشات، واعتبر المسؤولية الرئيسية لهذا المجلس بأنها تتمثل في اتخاذ القرارات الأساسية والموفرة للحلول في مجال الاقتصاد.

وأضاف خامنئي أن حل المشاكل الاقتصادية القائمة في البلاد وتوفير الحاجات العامة للمواطنين بحاجة إلى عمل جهادي وجهود استثنائية؛ لأن هذه المشاكل خاصة مشكلة الغلاء وانخفاض القدرة الشرائية، قد خلقت مصاعب لمعيشة شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة الطبقات الضعيفة.

وأوصى خامنئي أعضاء المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي باتخاذ قرارات حازمة وممهدة للحلول، بشأن القضايا الرئيسية والتحديات المهمة القائمة أمام اقتصاد البلاد وأضاف، أنه ينبغي اتخاذ قرارات جادة وعملانية لحل بعض قضايا الاقتصاد الأساسية، ومنها مشاكل النظام المصرفي، والسيولة النقدية، والتضخم وفرص العمل، وعملية تنظيم الميزانية.