وزير المخابرات المصري يلتقي نتنياهو وعباس الأسبوع المقبل

زعم كاتب إسرائيلي أن وزير المخابرات المصري، عباس كامل، سيزور إسرائيل ورام الله، الأسبوع المقبل.

ادعى الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي، باراك رابيد، مساء اليوم الخميس، بتغريدة له في حسابه الشخصي على "تويتر"، أن عباس كامل، وزير المخابرات المصري، سيزور إسرائيل ورام الله لبحث الوضع في قطاع غزة.

פקיד ישראלי בכיר אמר לי שראש המודיעין המצרי עבאס כאמל יגיע לשיחות בישראל בשבוע הבא בנושא המצב ברצועת עזה. כאמל צפוי להגיע לקראת סוף השבוע הבא ולהיפגש עם נתניהו, היועץ לביטחון לאומי מאיר בן-שבת וראש השב"כ נדב ארגמן. ראש המודיעין במצרי יבקר גם ברמאללה ויפגש עם אבו-מאזן — Barak Ravid (@BarakRavid) October 11, 2018

وذكر الكاتب السياسي في القناة العاشرة العبرية أن كامل سيلتقي في تل أبيب بكل من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومستشار الأمن القومي، مائير بن شبات، ورئيس جهاز الشاباك، نداف أرجمان.

وأوضح رابيد أن وزير المخابرات المصري سيلتقي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، في مقر المقاطعة برام الله.