البنتاغون يأمر بوقف جميع الطلعات الجوية للمقاتلة الأمريكية الأحدث "إف-35"

سبوتنيك. وبحسب البيان الصادر عن الجيش الأمريكي فإن البنتاغون أمر بوقف جميع رحلات الجيل الخامس من مقاتلات الـ"إف-35"، وأشار البنتاغون إلى أن الفحص سبستغرق من 24 إلى 48 ساعة.

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ووفقا للخبراء فإنه من الممكن أن يكون هناك خلل في نظام الوقود للطائرة، وفي حال تم العثور على الجزء الذي يحوي المشكلة سيتم استبداله، وستخضع جميع المقاتلات التي تقع في الولايات المتحدة وفي الدول الأخرى إلى الفحص.

واتخذ هذا القرار بعد أول سقوط وتحطم المقاتلة العسكرية الأمريكية "إف-35 بي" قرب محطة بوفورت الجوية لمشاة البحرية في ولاية ساوث كارولاينا.

وتعتمد طائرة "إف-35" على تكنولوجيا الإخفاء. ولها 3 نسخ أساسية: "إف-35أ" للقوات الجوية و"إف-35سي" للقوات البحرية و"إف-35بي" لمشاة البحرية.

وتتميز النسخة الأخيرة بقلة المسافة اللازمة للإقلاع وإمكانية الهبوط عموديا.

وقالت صحيفة "يوراسيان تايمز"، في إشارة إلى قرار البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) بشأن إجراء المزيد من الاختبارات على طائرة "إف-35"، إن ذلك يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تؤمن بفعالية هذه الطائرة ضد منظومة الدفاع الجوي "إس-300".