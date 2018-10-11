ميلانيا ترامب: أنا من أكثر ضحايا التنمر في العالم

صرحت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، بأنها واحدة من بين أكثر من تعرضوا للتنمر حول العالم.

وقالت ميلانيا ترامب في مقابلة أجرتها معها قناة "إيه بي سي نيوز" إن شدة تعرضها للتنمر كان سببا في انضمامها إلى حملة "كن أفضل" أو "Be Best" التي تستهدف رفع الوعي بخطورة التنمر الإلكتروني.

© REUTERS / CARLO ALLEGRI ميلانيا ترامب تكشف أسرار خيانة زوجها (فيديو) وكانت ترامب قد خصصت جزء من رحلتها إلى أفريقيا في الترويج لحملة "كن أفضل"، وفي إشارة إلى الانتقادات اللاذعة التي تتعرض لها تغريدات الرئيس الأمريكي، قالت ميلانيا إن هذه الانتقادات لا تؤثر في جهودها لمكافحة التنمر الإلكتروني، وأوضحت:

أدرك تماما أن هناك من يتشككون في قيامي بمناقشة موضوع التنمر، حتى أنني تعرضت للكثير من الانتقادات من إعلاني الالتزام بمكافحة التنمر، وأعرف أن تلك الانتقادات ستستمر.

واختتمت ميلانيا حديثها بالتشديد على أنها لن تتوقف عن فعل ما تراه صحيحا، وأكدت "أنا هنا من أجل هدف واحد، وهو مساعدة أطفال الجيل القادم".