الرئيس الأوزبكي يلتقي اليوم مع شيخ الأزهر

استقبل الرئيس الأوزبكي، شوكت ميرزييف، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبحث معه إقامة مشاريع مشتركة في مجال التربية الإسلامية في الجمهورية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئيس "أكد رئيس الدولة أن مذكرات التعاون الموقعة مع جامعة الأزهر مهمة في تعزيز تبادل الشخصيات الدينية والعلماء والمتخصصين المؤهلين".

بدوره أيد شيخ الأزهر فكرة إنشاء فرع لجامعة الأزهر في أوزبكستان.

وأضاف البيان:

"أعربت الشخصية الدينية المعروفة عن التزام الجانب المصري بالتطور المستمر والارتقاء بمستوى العلاقات مع أوزبكستان، ليس فقط في المجالات التعليمية والإنسانية، ولكن أيضًا وفي جميع المجالات الأخرى".

ومن الجدير بالذكر أن عدد سكان أوزبكستان أكثر من 33 مليون نسمة، 94 في المئة منهم مسلمون، 3.5 بالمئة مسيحيون أرثوذكس، والباقي ينتمون إلى طوائف دينية أخرى.