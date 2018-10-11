تحسبا لأية مشاكل تقنية... الجيش الإسرائيلي يفحص مقاتلاته الحربية من طراز "إف-35"

قام سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الخميس، بفحص جميع المقاتلات الحربية من طراز "إف-35"، وذلك عقب تحطم مقاتلة من نفس الطراز الشهر الماضي، قرب محطة "بوفورت" الجوية لمشاة البحرية الأمريكية في ولاية ساوث كارولاينا.

القدس — سبوتنيك. وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان "في أعقاب حادث تحطم مقاتلة من نوع " إف-35" من نوع ب، قبل أسبوعيْن في الولايات المتحدة، جرى تحقيق تقني، ونقلت استنتاجاته إلى سلاح الجو الإسرائيلي، من قبل إدارة المشروع الأمريكي، وأن الاستنتاجات تشير إلى فشل تقني في أنبوب الوقود الذي سبب الحادثة".

ودعا قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال عميكام نوركين، لاتخاذ الحيطة والحذر، وفحص جميع مقاتلات "إف-35" الإسرائيلية، رغم كوّن المقاتلات في إسرائيل من نوع آخر، وعلى الرغم من عدم اكتشاف أي خلل في الطائرات نفسها.

قائد #سلاح_الجو الميجر جنرال عميكام نوركين أوعز الى اتخاذ الحيطة وفحص جميع مقاتلات #f35 الإسرائيلية رغم كوّن المقاتلات في #إسرائيل من نوع أخر ورغم عدم اكتشاف اَي خلل في الطائرات نفسها.

عملية الفحص سوف تستغرق عدة أيام وفِي نهايتها ستعود جميع المقاتلات الى العمل الكامل. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 11, 2018

وقال أدرعي بأن "عملية الفحص ستستغرق عدة أيام، وفِي نهايتها ستعود جميع المقاتلات إلى العمل الكامل"، مؤكداً على أنه "إذا تطلب من المقاتلات العمل في المنطقة، فإنها جاهزة ومستعدة لذلك".

ويعمل في سلاح الجو الإسرائيلي حاليا خمس مقاتلات من طراز "إف-35" وتطلق عليها إسرائيل اسم "أدير"، وتخدم في قاعدة "نيفاطيم" في صحراء النقب، جنوبي إسرائيل.

وحتى نهاية العام 2021 ، من المقرر أن ينهي سلاح الجو الإسرائيلي استيعاب 33 مقاتلة من طراز "إف 35"، بما في ذلك مقاتلة تجريبية، والتي سوف تجري وزارة الدفاع والجيش تجارب عليها لتطوير نظم متطورة مختلفة.

ويعتبر سلاح الجو الإسرائيلي أول سلاح جو خارج الولايات المتحدة يقوم بتفعيل المقاتلات، بشكل عملياتي.

وينضم هذا النوع من المقاتلات الحربية إلى أسطول سلاح الجو الإسرائيلي ضمن صفقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، يتم بموجبها تزويد إسرائيل بـ 33 مقاتلة حربية، بقيمة 110 مليون دولار أمريكي للمقاتلة الواحدة، وبحلول عام 2021، ستكون إسرائيل قد تسلمت جميع الطائرات.