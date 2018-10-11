إسرائيل تهاجم ظريف

قال السفير الإسرائيلي في بريطانيا، مارك ريغيف، إن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، كذاب ويناقض نفسه.

نشر مارك ريغيف، السفير الإسرائيلي في بريطانيا، تغريدة له على حسابه الشخصي في "تويتر"، ادعى من خلالها أن محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، لا يمكن الوثوق فيه، وبأنه يناقض نفسه أمام الكاميرا.

If Iran’s smooth-talking Foreign Minister @JZarif doesn’t want to tell the truth, he should at least avoid contradicting himself on camera.



The world can’t trust Iran’s Foreign Minister.

The world can’t trust Iran. pic.twitter.com/e2ugW1hPBe — Mark Regev (@MarkRegev) ١١ أكتوبر ٢٠١٨

كتب ريغيف، قبل قليل، قائلا:

إذا كان وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، الذي يتحدث بسلاسة، لا يريد قول الحقيقة، فعليه على الأقل، أن يتجنب أن يناقض نفسه أمام الكاميرا. لا يمكن للعالم أن يثق بوزير خارجية إيران. لا يمكن للعالم أن يثق بإيران.

وأرفق السفير الإسرائيلي في بريطانيا، مارك ريغيف، شريطا فيديو حاول أن يُظهر من خلاله ظريف وهو يناقض نفسه وبلاده، بشأن تدخل طهران في الشؤون الداخلية لبعض الدول، على رأسها سوريا.