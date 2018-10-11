روغوزين ورئيس وكالة "ناسا" أكدا نية تبادل المعلومات حول حادثة مركبة "سويوز"

© Sputnik . Alexei Filippov اللجنة الحكومية للتحقيق في حادث المركبة الفضائية "سويوز" تبدأ عملها في بويكونور

واشنطن — سبوتنيك . وقال تود في إحاطة إعلامية "كان براندستاين وقت الإطلاق، وكان السيد روغوزين أيضا، وقد بحث روغوزين مع رئيس ناسا الخطط المستقبلية، ونية العمل سوية وتبادل المعلومات".

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، في وقت سابق، أن موسكو لن تخفي شيئا عن واشنطن بشأن أسباب حادثة "سويوز" التي وقعت في وقت سابق من اليوم الخميس، معرباً عن اعتقاده بأن الجانب الأمريكي سيتعامل مع هذه المسألة بتفهم.

وكان مصدر مطلع قد صرح في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" بأنه على خلفية الحادث، قررت لجنة الطوارئ في "روسكوسموس" تعليق جميع عمليات إطلاق صواريخ "سويوز-إف غي" التي تستخدم في إيصال رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية، لحين الوقوف على أسباب الحادث.

هذا وأفاد المصدر لوكالة "سبوتنيك" أنه قد يكون الحادث وقع بسبب أن إحدى الكتل الأربع للمرحلة الأولى من مركبة الإطلاق لم تنفصل في الوقت المحدد، وعندما حدث ذلك، ضربت الوحدة المركزية. قد يكون السبب في ذلك هو فشل نظام فصل المراحل، ويتم التحقيق في الوضع من قبل لجنة خاصة من وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".

ويذكر أن وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" كانت قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أنه أثناء إطلاق مركبة الفضاء "سويوز إم إس-10" حدث عطل في الصارخ الحامل من نوع "سويوز إف غي"، ما اضطر طاقم المركبة الفضائية لتنفيذ هبوط اضطراري على بعد 25 كيلومترا من مدينة جيزكازغان في جمهورية كازاخستان. وأكد رئيس "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، أن طاقم "سويوز"، رائدا الفضاء، الروسي أليكسي أوفتشينين، والأمريكي نيك هايغ، على قيد الحياة، ونفذا عملية الهبوط الاضطراري بنجاح.