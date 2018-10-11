قبل خطاب نصر الله... الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة إلى "حزب الله"

وجه أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رسالة إلى حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، يتساءل فيها عن مدى تقديمه إجابات معينة للمواطنين اللبنانيين.

كتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، ذكر فيها أن نصر الله يفضل السكوت، وإعطاء الآخرين، مثل جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني، القيام بالأعمال الشاقة بدلا منه ــ حسب قوله.

وقال أدرعي: هل سيكسر السيد حسن غدًا صمته؟ حتى الآن، فضّل نصر الله الّذي كُشفت خباياه، السكوت، وإعطاء الآخرين مثل جبران باسيل، القيام بالأعمال الشّاقة، بدلًا منه. ولكن، هل سيستغل نصر الله غدًا خطابه المخطط في عزاء الحاجة أم عماد مغنية لتقديم الإجابات لمواطني لبنان؟

لماذا تخبّئ مصانع تحويل الصواريخ لدقيقة، بجانب #مطار_الحريري وبجانب بيوتهم؟ لماذا بعد تفاخرك في خطابك السابق بالصواريخ الدقيقة فضّلت الاختباء وراء ظهر #باسيل في تمثيلية "مش راكبة على عقل حدا"؟ نحن بانتظارك يا #نصر_الله لتحكيلنا عن القرية المفضلة عليك في إطار #تحدي_القرى pic.twitter.com/aNya4MYQsb — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 11, 2018

وأضاف أدرعي في تغريدة ملحقة، بأنه سينتظر الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في خطابه، غدا الجمعة، للتعليق على ما زعمته إسرائيل من قبل بوجود صواريخ بالقرب من مطار الحريري واستاد بيروت.

يشار إلى أن حسن نصر الله سيلقي كلمة، غدا الجمعة، بمناسبة الحفل التأبيني الذي يقام عن روح والدة عماد مغنية، الحاجة آمنة محمود ‏سلامة. ‏

وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد أدعى بخطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أن "حزب الله" يخزن صواريخ بجوار استاد بيروت ومطار الحريري الدولي.