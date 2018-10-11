نتنياهو يؤكد على موقف إسرائيل الرافض لتموضع أية قوات إيرانية في سوريا

القدس — سبوتنيك. جاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارته للمدمرة الأمريكية "روس" التي رست في ميناء "أشدود" جنوبي إسرائيل قبل عدة أيام، وقال نتنياهو "هذه هي أول زيارة لمدمرة أمريكية في ميناء أشدود منذ 19 عاما. هناك معنى خاص لهذه الزيارة التي تمثل التحالف الوطيد بين إسرائيل والولايات المتحدة. هذه المدمرة تعمل ضد الإرهاب في سوريا، والتحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة وطيد للغاية في العديد من المجالات وخاصة في المجال الأمني".

© REUTERS / POOL وزير المخابرات المصري يلتقي نتنياهو وعباس الأسبوع المقبل

وأكد نتنياهو "نحن مصممون على العمل من أجل الدفاع عن أنفسنا من التموضع العسكري الإيراني في سوريا ومن أنشطة الميليشيات الموالية لإيران. الرئيس ترامب يدعم سياستنا دعما كاملا وزيارة هذه المدمرة إلى هنا ليست إلا تعبير عن هذا الدعم الأمريكي".

وتابع نتنياهو بالقول "أعتقد أنه تم استقبال هذه الرسالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأعتقد أنه تم استقبالها حتى خارجه".

وفي تعليقه على ما قام به الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم الخميس، من اكتشاف وتدمير نفق هجومي امتد من وسط قطاع غزة إلى الحدود الإسرائيلية، قال نتنياهو "كشفنا اليوم عن نفق آخر وننزع بشكل ممنهج قدرة حماس على حفر الأنفاق ويجب عليها أن تفهم بأنه يتوجب عليها أن لا تختبرنا".

وحول الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، قال نتنياهو "نحن مصممون على العمل ضد الإرهاب في كل مكان. سنعثر على القتلة والإرهابيين ونعمل في جميع ربوع المنطقة — في سوريا وفي غزة وفي أماكن كثيرة أخرى لن أفصح عنها بكل العزيمة المطلوبة للحفاظ على أمن إسرائيل".