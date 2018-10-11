بادرة تركية لتحسين العلاقات… مسؤول أمريكي يزور القس برانسون

وبحسب وكالة "الأناضول"، استغرقت زيارة هوفنير لمنزل برانسون الذي يخضع لتدابير أمنية واسعة، نحو 45 دقيقة. وعقب خروجه، لم يدل هوفنير بتصريحات إعلامية.
وتم توقيف برانسون، في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2016، ويحاكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لمصلحة منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين، تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.
وأثار اعتقاله سنة ونصف السنة، ثم وضعه في الإقامة الجبرية تحت المراقبة في تركيا، أزمة دبلوماسية حادة بين تركيا والولايات المتحدة.
وقد فرضت واشنطن مجموعة من العقوبات على تركيا، التي ردت بتدابير مماثلة بسبب هذه القضية.
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