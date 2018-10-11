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21:35 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    القس الأمريكي أندرو برانسون

    بادرة تركية لتحسين العلاقات… مسؤول أمريكي يزور القس برانسون

    © AP Photo / Emre Tazegul
    العالم
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    في بادرة تركية لتحسين العلاقات، زار القائم بالأعمال الأمريكي في تركيا، جيفري هوفنير، اليوم الخميس، القس أندرو برانسون، المتهم بالتجسس والإرهاب، في منزله بمدينة إزمير، حيث يخضع للإقامة الجبرية.

    وبحسب وكالة "الأناضول"، استغرقت زيارة هوفنير لمنزل برانسون الذي يخضع لتدابير أمنية واسعة، نحو 45 دقيقة. وعقب خروجه، لم يدل هوفنير بتصريحات إعلامية.

    القس الأمريكي أندرو برانسون
    © REUTERS / Demiroren News Agency/DHA
    قوات الأمن التركية تتخذ تدابير إضافية لحماية القس برانسون
    وأواخر يوليو/ تموز الماضي، فرضت محكمة جنائية في إزمير، الواقعة أقصى غربي تركيا، الإقامة الجبرية، عوضا عن الحبس، على برانسون، بسبب وضعه الصحي.
    وتم توقيف برانسون، في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2016، ويحاكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لمصلحة منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين، تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.

    وأثار اعتقاله سنة ونصف السنة، ثم وضعه في الإقامة الجبرية تحت المراقبة في تركيا، أزمة دبلوماسية حادة بين تركيا والولايات المتحدة.
    وقد فرضت واشنطن مجموعة من العقوبات على تركيا، التي ردت بتدابير مماثلة بسبب هذه القضية.    

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    فتح الله غولن, الولايات المتحدة, تركيا, تركيا, الولايات المتحدة
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