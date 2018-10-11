بالصور... بعد 20 عاما البحرية الأمريكية تعود إلى ميناء أسدود الإسرائيلي

وتفضل الأساطيل الأجنبية ميناء حيفا في الشمال لذلك فإن وصول المدمرة الأمريكية (يو.إس.إس روس) إلى ميناء أسدود يشير على الأرجح إلى اهتمام واشنطن بتوسيع خياراتها البحرية للأسطول السادس في البحر المتوسط.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة خلال جولة على ظهر السفينة هو وزوجته والسفير الأمريكي في إسرائيل "لهذه الزيارة أهمية. إنها ترمز إلى التحالف العميق بين إسرائيل والولايات المتحدة"، وفقا لوكالة "رويترز".
وأضاف نتنياهو "نحن عازمون على الدفاع عن أنفسنا في وجه التحصينات العسكرية الإيرانية في سوريا. الرئيس ترامب قدم دعما كاملا لهذه السياسية الخاصة بنا وزيارة هذه المدمرة لنا اليوم تعبير عن هذا الدعم".
وقام نتنياهو وزوجته بجولة في السفينة وصافحا الضباط والبحارة ثم شاركا في احتفال.
وقال كايل رينز المتحدث باسم الأسطول الأمريكي السادس إن الزيارة "تدعم الشراكة القوية والدائمة بين البلدين".
وتواجه حيفا تهديدات من صواريخ حزب الله كما تهدد الصواريخ من قطاع غزة ميناء أسدود.
ولم يشر المتحدث إلى أي من هذه التهديدات بالاسم لكنه قال: "نحن نجري تحليلا شاملا عن كل المنشآت والتجمعات داخل الميناء وأماكن رسو سفننا حتى نستطيع تعديل إجراءات حماية القوة وفقا للضرورة من أجل الحفاظ على سلامة البحارة".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)