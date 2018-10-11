بالصور... بعد 20 عاما البحرية الأمريكية تعود إلى ميناء أسدود الإسرائيلي

رست مدمرة أمريكية في ميناء أسدود جنوبي إسرائيل في أول زيارة من نوعها خلال 20 عاما تقريبا.

وتفضل الأساطيل الأجنبية ميناء حيفا في الشمال لذلك فإن وصول المدمرة الأمريكية (يو.إس.إس روس) إلى ميناء أسدود يشير على الأرجح إلى اهتمام واشنطن بتوسيع خياراتها البحرية للأسطول السادس في البحر المتوسط.

© REUTERS / Heidi Levine/Pool السفير الأمريكي في إسرائيل على المدمرة الأمريكية (يو.إس.إس روس) بعد وصولها إلى ميناء أسدود

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة خلال جولة على ظهر السفينة هو وزوجته والسفير الأمريكي في إسرائيل "لهذه الزيارة أهمية. إنها ترمز إلى التحالف العميق بين إسرائيل والولايات المتحدة"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف نتنياهو "نحن عازمون على الدفاع عن أنفسنا في وجه التحصينات العسكرية الإيرانية في سوريا. الرئيس ترامب قدم دعما كاملا لهذه السياسية الخاصة بنا وزيارة هذه المدمرة لنا اليوم تعبير عن هذا الدعم".

وقام نتنياهو وزوجته بجولة في السفينة وصافحا الضباط والبحارة ثم شاركا في احتفال.

© REUTERS / Heidi Levine/Pool قيام نتنياهو وزوجته بجولة على المدمرة الأمريكية (يو.إس.إس روس) بعد وصولها إلى ميناء أسدود ومصافحته الضباط والبحارة

وقال كايل رينز المتحدث باسم الأسطول الأمريكي السادس إن الزيارة "تدعم الشراكة القوية والدائمة بين البلدين".

وتواجه حيفا تهديدات من صواريخ حزب الله كما تهدد الصواريخ من قطاع غزة ميناء أسدود.

ولم يشر المتحدث إلى أي من هذه التهديدات بالاسم لكنه قال: "نحن نجري تحليلا شاملا عن كل المنشآت والتجمعات داخل الميناء وأماكن رسو سفننا حتى نستطيع تعديل إجراءات حماية القوة وفقا للضرورة من أجل الحفاظ على سلامة البحارة".