أوغلو يبحث مع الصدر الأوضاع في العراق والمنطقة

بحث زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي يزور العراق، الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وأكد على أهمية العلاقات بين البلدين .

بغداد — سبوتنيك. قال المكتب الإعلامي الخاص للصدر في بيان "استقبل السيد مقتدى الصدر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في النجف الأشرف اليوم الخميس 11 تشرين الأول 2018".

وأشير إلى أنه "أثناء اللقاء تمت مناقشة الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والتأكيد على أهمية العلاقات العراقية التركية والمواضيع التي تهم البلدين".

ووصل وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إلى بغداد اليوم في زيارة رسمية تستمر يومين وتشمل إقليم كردستان، والتقى بالرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي وعدد من القادة السياسيين العراقيين.

وقال أوغلو خلال مؤتمر صحفي اليوم "سنواصل مكافحة الإرهاب شمالي العراق بالتعاون مع الحكومة العراقية بعد تشكيلها"، مضيفا "كفاحنا ضد الإرهاب ليس اعتداء على وحدة أراضي العراق ونحن نحترم وحدة أراضيه وسلامته".

وأضاف أوغلو "سنفتتح قنصليتنا في البصرة والموصل مجددا".