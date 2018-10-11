مبعوث الأمم المتحدة "لم يعد مقبولا" لدى الفلسطينيين

أعلن مسؤول فلسطيني، اليوم الخميس، أن القيادة الفلسطينية لن تعمل، بعد الآن، مع مبعوث الأمم المتحدة للسلام نيكولاي ميلادينوف، متهما إياه بتخطي دوره عبر السعي إلى إبرام صفقة بين إسرائيل وحركة "حماس".