تسجيل
03:02 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    الخارجية الأمريكية

    الولايات المتحدة ترحب بتمديد قانون الوضع الخاص لإقليم دونباس

    © flickr.com/ tom.arthur
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    رحبت الولايات المتحدة بقرار البرلمان الأوكراني بتمديد قانون الوضع الخاص لإقليم دونباس.

    واشنطن — سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر ناويرت في بيان: إن "الولايات المتحدة تهنئ البرلمان الأوكراني والقيادة الأوكرانية لتمديد قانون الوضع الخاص في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا".

    منظومة صواريخ إس-300
    وزارة الدفاع الروسية
    طائرات الناتو تختبر منظومات صواريخ مضادة للطائرات في أوكرانيا
    وأضافت: "تمديد هذا القانون… يدل على التزام أوكرانيا المستمر بالحل السلمي للصراع وتنفيذ اتفاقات مينسك".

    وأشارت ناويرت إلى أن: "خطوة أوكرانيا الجريئة نحو السلام تختلف اختلافا كبيرا عن فشل روسيا في الوفاء بالتزاماتها لاتفاق مينسك".

    وقالت بهذا الصدد إن الولايات المتحدة "تحث روسيا على الانضمام إلى أوكرانيا من أجل تحقيق السلام".

    وفقا لها، تواصل الولايات المتحدة دعمها لجهود فرنسا وألمانيا في إطار "صيغة نورماندي".

    هذا ووافق الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، في 4 تشرين الأول/أكتوبر، على تمديد العمل بقانون الوضع الخاص لدونباس حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2019.

    مقاتلات أمريكية
    © REUTERS /
    وصول مقاتلات أمريكية إلى أوكرانيا
    وبموجب هذا القانون يتم فرض نظام الإدارة الذاتية الخاص في بعض مناطق من مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك (يقصد بها جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد)، بشكل مؤقت، لفترة تنتهي بعد عام واحد، اعتبارا من تاريخ دخول قانون "حول خلق الظروف اللازمة للتسوية السلمية في بعض مناطق مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك" قيد النفاذ.

    وكانت كييف الرسمية قد تعهدت، بموجب اتفاقيات مينسك بمنج الوضع الخاص لبعض مناطق في مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك، وتم اعتماد القانون بهذا الشأن في عام 2014 ولكن لم يتم تطبيقه، وينص القانون على أن بعض المناطق في هاتين المقاطعتين (إقليم دونباس)، غير خاضعة لسيطرة كييف، سيتم منحها وضعا خاصا، شريطة إجراء الانتخابات الخاصة وفقا للقوانين الأوكرانية وتحت إشراف المراقبين الدوليين، ومع ذلك، لم تجر الانتخابات، وظل موضوع الوضع الخاص حبرا على ورق. واعتمد القانون لمدة ثلاث سنوات وتنتهي فترة سريانه في 18 تشرين الأول /أكتوبر.

    هذا وتسعى كييف لنشر قوات حفظ السلام الأممية بدونباس، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه يؤيد فكرة إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى أوكرانيا، لكن ذلك لا يمكن أن يكون إلا حول مهمة ضمان أمن موظفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. مؤكدا أن روسيا لا تعارض المقترحات بوضع دونباس تحت الرقابة الدولية، إلا أن حل هذه القضية يجب أن يتم فقط عن طريق إجراء مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، مع التأكيد على نشر بعثة حفظ السلام عند منطقة خط التماس المباشر، أي دون تواجد هذه البعثة في مناطق دونباس الأخرى، فيما ترى كييف أن مهمة الأمم المتحدة يجب أن يكون لها تفويض أوسع وأن تكون موجودة في جميع أنحاء منطقة دونباس وحتى الحدود الدولية مع روسيا.

    انظر أيضا:

    زعيم الحزب الشيوعي الروسي يطالب بوتين بضم دونباس
    القوات الأوكرانية تعلن تعرض مواقعها في دونباس لـ19 عملية قصف
    كييف لا ترى بديلا عن صيغة "نورماندي" لحل النزاع في دونباس
    سلطات دونباس قد تعلن التعبئة واستدعاء الاحتياط إذا توتر الوضع مع أوكرانيا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, اتفاق مينسك, الخارجية الأمريكية, لوغانسك, دونيتسك, دونباس, أوكرانيا, روسيا, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    منحدرات موهير الصخرية بمقاطعة كلير في أيرلندا
    لا تنظر إلى الأسفل: الـ 10 مسارات الأكثر خطورة في العالم
    أهلا وسهلا بكم في العرض المسرحي بإدلب
    أهلا وسهلا بكم في العرض المسرحي في إدلب
    نتائج 3 أعوام من العملية العسكرية الروسية في سوريا
    نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا بعد ثلاثة أعوام من انطلاقها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك