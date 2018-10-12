تركيا تبلغ أمريكا بأن لديها تسجيلات تثبت مقتل خاشقجي

أبلغت تركيا، الولايات المتحدة بأن لديها تسجيلات تثبت تعذيب وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وجاء ذلك بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

واشنطن — سبوتنيك. وكتبت الصحيفة نقلا عن ممثلين أمريكيين وأتراك، قولهم: أن "تركيا أبلغت مسؤولين أمريكيين بأن لديها تسجيلات صوتية ومصورة تثبت مقتل الكاتب الصحفي بجريدة واشنطن بوست جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول هذا الشهر".

وأشارت صحيفة " واشنطن بوست " إلى أن التسجيلات تؤكد أنه بعد دخول خاشقجي القنصلية في 2 تشرين الأول /أكتوبر، تم قتله ومن ثم تقطيعه.

وقال مصدر للصحيفة: إن "التسجيلات الصوتية داخل السفارة تظهر ما حدث لخاشقجي بعد دخوله"، مشيرا إلى أنه من الممكن سماع صوته وأصوات رجال يتحدثون باللغة العربية، بالإضافة إلى سماع كيف تم تعذيبه وعقب ذلك قتله".

يذكر أن الصحفي السعودي المشهور بكتاباته في صحيفة الـ "واشنطن بوست" الناقدة لولي العهد السعودي والمطالبة بحرية الرأي في بلاده، كان قد اختفى بعد دخوله يوم 2 من الشهر الجاري إلى قنصلية بلاده في إسطنبول، وتوجد شكوك حول اختطافه أو قتله.

وتنفي السعودية أي علاقة لها باختفاء خاشقجي وتؤكد أنه خرج من قنصليتها في إسطنبول بعد إجراء بعض التعاملات بشكل طبيعي، ومن جانبه، قال ولي العهد محمد بن سلمان إنه مستعد للسماح لتركيا بتفتيش القنصلية في إسطنبول بحثا عن الصحفي جمال خاشقجي الذي اختفى هذا الأسبوع، وذلك في حوار له مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.