"مايكل" يلحق أضرارا جسيمة بقاعدة عسكرية أمريكية

القاعدة الجوية نشرت بيانا على صفحتها الخاصة على "فيسبوك" تحدثت فيه عن حجم الأضرار والخسائر المادية الكبيرة التي منيت بها.

وجاء في البيان، بأن العاصفة دمرت العديد من المنشآت التابعة للقاعدة ومنها منطقة الخدمة والصيانة بالإضافة لإلحاق الضرر بعدد من المباني الأخرى.

وأضاف البيان بأنه تم إغلاق القاعدة نظرا لانقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة لتوقف عمل العديد من النقاط الحيوية في القاعدة، وجاء أيضا بأن السلطات المحلية ستقدم المساعدة للقاعدة من أجل عودتها للعمل بأسرع وقت.

وكانت قد ضعفت قوة إعصار "مايكل"، صباح الخميس، ليتحول لعاصفة استوائية، بعد أن تسبب بأضرار قدرت بمليارات الدولارات.

يذكر بأن "مايكل" ضرب الساحل الشمالي الغربي لمدينة مكسيكو بيتش في فلوريدا، يوم الأربعاء، في وقت وصلت فيه سرعته لـ250 كيلومترا في الساعة.

وبحسب محللي قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية، فإن الخسائر التي تسبب بها الإعصار قد تصل لنحو 30 مليار دولار.