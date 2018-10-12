دينا باول تنسحب من دائرة المرشحين لمنصب سفير أمريكا في الأمم المتحدة

وأبلغت باول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هاتفيا بأنها تشرفت بأن يجري النظر في توليها المنصب، لكنها تخطط للبقاء في "غولدمان ساكس"، وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / Jim Bourg فرعونية تنطق بلسان ترامب في الأمم المتحدة

ويقول ترامب إن عددا من الأشخاص يرغبون في تولي ذلك المنصب. وذكر مصدر مطلع أن ترامب يبحث إسناد المهمة إلى السفيرة الأمريكية في كندا كيلي كرافت، بينما قال مصدر آخر إن وزير الداخلية، ريان زينكي، مرشح لتولي المنصب.

وتحدث ترامب مع باول عن المنصب منذ إعلان السفيرة الحالية، نيكي هيلي، اعتزامها الاستقالة هذا الأسبوع.

وشغلت باول، من قبل، منصب نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض.

وعادت دينا باول إلى "غولدمان ساكس" هذا العام، وهي عضو في اللجنة الإدارية بالبنك.

وقال ترامب، يوم الأربعاء، إن لديه عدة مرشحين لخلافة هيلي، التي أعلنت استقالتها يوم الثلاثاء.