دينا باول تنسحب من دائرة المرشحين لمنصب سفير أمريكا في الأمم المتحدة

وأبلغت باول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هاتفيا بأنها تشرفت بأن يجري النظر في توليها المنصب، لكنها تخطط للبقاء في "غولدمان ساكس"، وفقا لـ"رويترز".
وتحدث ترامب مع باول عن المنصب منذ إعلان السفيرة الحالية، نيكي هيلي، اعتزامها الاستقالة هذا الأسبوع.
وشغلت باول، من قبل، منصب نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض.
وعادت دينا باول إلى "غولدمان ساكس" هذا العام، وهي عضو في اللجنة الإدارية بالبنك.
وقال ترامب، يوم الأربعاء، إن لديه عدة مرشحين لخلافة هيلي، التي أعلنت استقالتها يوم الثلاثاء.
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