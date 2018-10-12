هلاك مقاتلة زارت منطقة البلطيق

تحدثت أنباء عن هلاك مقاتلة "إف-16" في بلجيكا.

وذكرت تقارير إعلامية أن وزارة الدفاع البلجيكية قالت إن الانفجار الذي وقع في قاعدة فلورين العسكرية في يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول دمر إحدى مقاتلات "إف-16" تدميرا كاملا.

ودُمرت الطائرة في الحريق الذي شب بعد الانفجار والذي ألحق أضرارا بمقاتلة أخرى.

وعن أسباب الحادث يقال إن الحادث قد يكون وراءه خطأ من الفنيين الذين قاموا بأعمال الصيانة أو عطل فني.

وذكر موقع التقارير العسكرية أن اندلاع النار في حظيرة الطائرات بقاعدة فلورين قد يكون وراءه خطأ من أحد الفنيين الذي قام بتشغيل الأسلحة الخاصة بالمقاتلة.

ويشار إلى أن مقاتلات "إف-16" المتواجدة في قاعدة فلوران شاركت في السابق في "حماية" سماء منطقة البلطيق من العدوان الروسي المزعوم.