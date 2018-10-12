قائد الحرس الثوري: ترامب مخطئ وإسرائيل جرثومة خبيثة

صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمّد علي جعفري، إن ترامب مخطئ باعتقاده أنّ إيران أصبحت أضعف، منذ اعتلائه للسلطة.

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا". قال جعفري: "إذا كانت لدينا مسبقا القدرة على الدفاع، وليس السيطرة على الشرق الأوسط، خلال 12 دقيقة، فإنّها اليوم أصبحت أقلّ من ذلك".

