قائد الحرس الثوري: ترامب مخطئ وإسرائيل جرثومة خبيثة

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا". قال جعفري: "إذا كانت لدينا مسبقا القدرة على الدفاع، وليس السيطرة على الشرق الأوسط، خلال 12 دقيقة، فإنّها اليوم أصبحت أقلّ من ذلك".
ولفت جعفري إلى أن جبهة المقاومة أصبحت أقوى بعد الحرب في سوريا والعراق، ولا توجد خشية مطلقا على محور المقاومة.
وحول العقوبات الأمريكية، أفاد جعفري بأنها أمر طبيعي اعتدنا عليه، مضيفا: "بالحظر سنحقق الاكتفاء الذاتي واللحمة الوطنية، وسنخرج أقوى بعد العقوبات".
وتابع جعفري: "سنبقى صامدين حتى انهيار الكيان الصهيوني، وإزالة هذه الجرثومة الخبيثة، وقد أصبحنا أقرب لهذا الموعد".
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