صحيفة: ترامب يخشى فسخ صفقات السلاح مع السعودية

قالت صحيفة إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تستغل قضية "خاشقجي" لفرض عقوبات على المملكة العربية السعودية.

ومن الممكن أن تشمل العقوبات المفترضة حظر بيع الأسلحة الأمريكية إلى المملكة السعودية.

وذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي طالبت الرئيس دونالد ترامب بدرس إمكانية فرض عقوبات على السعودية بموجب قانون "ماغنيتسكي".

ويفترض أن يدرس الرئيس الأمريكي إمكانية فرض العقوبات التي يمكن أن تشمل حظر تصدير الأسلحة الأمريكية إلى المملكة السعودية، في إطار الحملة التي تم شنها على المملكة العربية السعودية على خلفية قضية الصحفي جمال خاشقجي الذي اختفى في إسطنبول في الأسبوع الماضي.

ونقلت "كوميرسانت" عن دونالد ترامب أن حظر بيع الأسلحة الأمريكية إلى السعودية سيضر بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن ذلك قد يكون بمثابة الصفعة للرئيس ترامب الذي يعتبر توقيع صفقات بيع الأسلحة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات إلى السعودية، واحدا من انتصاراته في مجال السياسة الخارجية.

ويقضي ما يسمى بـ"قانون ماغنيتسكي" بمنع مسؤولين روس مدرجين ضمن قائمة "ماغنيتسكي" من دخول الأراضي الأمريكية.

وجاءت تلك العقوبات على خلفية مقتل المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي في أحد السجون في عام 2009 حين كان معتقلًا بتهمة الاحتيال الضريبي أثناء عمله لدى شركة "أرميتاج كابيتال ماناجيمينت" للاستثمارات.