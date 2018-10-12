أدميرال أمريكي يشيد بالغواصات الروسية

وقال فوغو:
"روسيا تجري أبحاثًا معقدة ومكلفة لتحسين أسطولها من الغواصات، ويمكنها بسهولة التنافس مع الغواصات الأمريكية".
وعبر الأدميرال عن إعجابه بالغواصة النووية "ياسن" من مشروع 885، والغواصات الإستراتيجية من فئة "بوري" (مشروع 955) والغواصة فارشافيانكا على وجه الخصوص.
وأطلق الأدميرال النوعين الأول والثاني من الغواصات لقب "بالقاتل الصامت"، مبينا أن جميع هذه الغواصات يمكن تسليحها بصواريخ "كاليبر".
وفي ختام حديثه عبر الأدميرال عن أمله أن لا تضطر أيا من روسيا ولا الولايات المتحدة إلى استخدام هذه المعدات الخطيرة في المستقبل.
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