وزير الخارجية الفلسطيني: على أمريكا أن تعي أننا لسنا "جمهورية موز"

اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني أن الإدارة الأمريكية تنفذ مضمون خطتها للسلام، التي سمتها "صفقة القرن"، مثل الاعتراف بالقدس ونقل السفارة إليها، وإغلاق مكتب منظمة التحرير، وقطع المساعدات عن الأونروا، من غير الإعلان عنها، بشكل رسمي.

وبحسب وكالة "سما"، قال رياض المالكي إن السلطة الفلسطينية مستعدة لإعادة التواصل مع الإدارة الأمريكية إذا تراجعت عن الخطوات التي اتخذتها بحق الفلسطينيين، مؤكدا أنه لم يكن أمام الفلسطينيين سلوك طرق أخرى غير التي سلكوها لمواجهة التدابير الأمريكية.

© Sputnik . Maksim Blinov رياض المالكي: يجب تحديد سقف زمني لرحيل الاحتلال الإسرائيلي

ونفى المالكي وجود مبادرات لإعادة إطلاق مفاوضات السلام، لكن بالمقابل، ثمة جهود واتصالات تبذل للمحافظة على حل الدولتين، والوقوف بوجه واشنطن.

وفي سياق مواز، نبه المالكي إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يمكن أن يسعى للخروج من أزماته الداخلية، من خلال حرب يشنها في غزة أو لبنان.

وأكد رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، أنه على الإدارة الأمريكية أن تعي أننا لسنا "جمهورية موز".