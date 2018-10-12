وزير الخارجية الفلسطيني: على أمريكا أن تعي أننا لسنا "جمهورية موز"

وبحسب وكالة "سما"، قال رياض المالكي إن السلطة الفلسطينية مستعدة لإعادة التواصل مع الإدارة الأمريكية إذا تراجعت عن الخطوات التي اتخذتها بحق الفلسطينيين، مؤكدا أنه لم يكن أمام الفلسطينيين سلوك طرق أخرى غير التي سلكوها لمواجهة التدابير الأمريكية.
وفي سياق مواز، نبه المالكي إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يمكن أن يسعى للخروج من أزماته الداخلية، من خلال حرب يشنها في غزة أو لبنان.
وأكد رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، أنه على الإدارة الأمريكية أن تعي أننا لسنا "جمهورية موز".
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