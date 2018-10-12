فرنسا تطالب السعودية بإجابات مفصلة بشأن اختفاء خاشقجي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، إنها طلبت من السلطات السعودية تقديم إجابات شفافة ومفصلة بشأن مصير الصحفي السعودي البارز، جمال خاشقجي، بعد اختفائه في تركيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت أنييس فون دير مول، المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، في بيان: "اختفاء جمال خاشقجي في إسطنبول… يثير تساؤلات خطيرة بشأن مصيره. وفرنسا تطالب بإعلان واضح للحقائق، وبأن يشارك كل من يمكنه الإسهام في معرفة الحقيقة الكاملة".



OSMAN ORSAL تركيا تبلغ أمريكا بأن لديها تسجيلات تثبت مقتل خاشقجي

وأضافت: "هذه كانت رسالتنا إلى السلطات السعودية. الاتهامات المنسوبة لها تتطلب أن تتحلى بالشفافية وأن تقدم ردا كاملا ومفصلا".

يشار إلى أن وفدا من المملكة العربية السعودية وصل إلى أنقرة، اليوم الجمعة، في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي.

وما زال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وبينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أنه قد قُتل، ولكن لم تتمكن "سبوتنيك" من التحقق، بشكل مستقل، من صحة تلك التقارير.