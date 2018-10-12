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15:01 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    زيارة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن إلى كوريا الشمالية ولقاء زعيمها كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، 19 سبتمبر/ أيلول 2018

    مون: كوريا الشمالية تعتزم التخلص من جميع الأسلحة النووية

    © REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool
    العالم
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    قال رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، اليوم الجمعة، إن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، الذي جمعتهما قمة ثالثة الشهر الماضي، يعتزم التخلص من جميع الأسلحة النووية والمواد والمنشآت الخاصة بها، تحقيقا لنزع السلاح النووي "بالكامل".

    ووفقا لوكالة "رويترز"، تعهد كيم والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالعمل على نزع سلاح كوريا الشمالية النووي، في قمة تاريخية عقدت، في يونيو/حزيران الماضي، في سنغافورة، لكن لم يتم الاتفاق على تفاصيل محددة.

    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © AP Photo / Wong Maye-E, Pablo Martinez Monsivais
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    ولم تحقق المفاوضات بين الجانبين تقدما يذكر، منذ ذلك الوقت، لرفض كوريا الشمالية الإعلان عن أسلحتها ومنشآتها النووية أو الاتفاق على جدول زمني ملموس.
    وأكد مون أن زعيم كوريا الشمالية عازم على التخلي عن البرامج النووية والصاروخية، التي نفذتها بلاده، تحديا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى التركيز على الاقتصاد، وذلك إذا تلقت ضمانات بشأن أمن نظام الحكم فيها.    

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    الكلمات الدلالية:
    مجلس الأمن الدولي, ترامب, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, كوريا الشمالية
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