مون: كوريا الشمالية تعتزم التخلص من جميع الأسلحة النووية

قال رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، اليوم الجمعة، إن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، الذي جمعتهما قمة ثالثة الشهر الماضي، يعتزم التخلص من جميع الأسلحة النووية والمواد والمنشآت الخاصة بها، تحقيقا لنزع السلاح النووي "بالكامل".